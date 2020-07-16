Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, когда проведет первую защиту титула. На UFC 251 он победил бразильца Жозе Альдо. На счету россиянина 15 побед и 1 поражение в ММА.

— Думаю, что октябрь будет идеальным временем, — цитирует россиянина MMA Fighting. — Стерлинг заслуживает того, чтобы бороться за титул. Он на отличном счету и побил много хороших парней.

Я хочу отдохнуть и прийти в себя, повидаться с семьей. Тогда будет работать моя команда менеджеров. За первые 18 месяцев работы в UFC я провел шесть боев и ни разу не откаывзался от предложений. Наверное, вы скоро узнаете.