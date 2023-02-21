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Сегодня, 14:30

Яиру Родригесу грозит 6 месяцев отстранения от боев по медицинским причинам

Давид Хачатрян
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Временный чемпион полулегкого дивизиона UFC Яир Родригес (15-3) может выбыть на длительный срок из-за медицинского отстранения. Комиссия боевых видов спорта Западной Австралии опубликовала отчет, согласно которому Родригесу и Джошу Эмметту (18-3) грозит отстранение от боев на 180 дней после UFC 284. Тем не менее эти отстранения могут быть сокращены с разрешения врача, пишет Sherdog.

К примеру, чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) отстранен только на 14 дней, а чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) — на 30 дней.

Родригес победил Эмметта сабмишном во втором раунде и стал временным чемпионом UFC. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Яир Родригес
UFC
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