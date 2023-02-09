Яир Родригес: «От Макса Холлоуэя я пропустил самый тяжелый удар в карьере»

Претендент на временный пояс UFC в полулегком весе Яир Родригес в интервью «СЭ» рассказал, от какого соперника ему прилетали самые тяжелые удары.

— Кто бил по тебе сильнее всего в твоей карьере?

— Макс Холлоуэй. Он попал мне сюда (в скулу у глаза — прим.), теперь у меня здесь шрам. Правым прямым — пум! Мне наложили 10 швов, 7 снаружи и 3 внутри. Явно нездоровое рассечение было, но теперь мне нравится этот шрам, симпатично выглядит (смеется). От этого удара я услышал... знаете, когда бьют по железной трубе и идет этот звук: «Ддддииииинь!». Я четко слышал такой звук. Очень жесткий удар, и я, помню, мотнул головой: «Черт возьми, да!». Хороший удар, но я смог выдержать его.

— А фаны считают, что у Макса руки-подушки.

— Неееет (смеется). Посмотрите на лица его оппонентов после боя. Определенно, определенно у него не руки-подушки.

12 февраля рано утром по московскому времени Родригес подерется с Джошом Эмметтом на UFC 284 в австралийском Перте.