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Сегодня, 23:23

Яир Родригес: «Я нокаутирую или финиширую сабмишеном Эмметта»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Яир Родригес.
Фото UFC

Претендент на временный пояс UFC в полулегком весе Яир Родригес в интервью «СЭ» поделился прогнозом на предстоящий поединок против Джоша Эмметта.

— Как видишь поединок против Джоша Эмметта в эту субботу?

— Я видел его сегодня, он выглядит весьма уверенным в себе. Он в хорошем ментальном состоянии, и мне это нравится, потому что я уверен, он закатит войну в клетке. А я люблю войны. Моя стратегия очень простая — двигаться, избегать его силы и доводить так много ударов, как я только могу. Он будет пытаться не только нокаутировать меня, но и переводить на землю, и я, безусловно, готов к этому. Я вижу себя победителем, выиграю нокаутом или сабмишеном. Не позднее третьего раунда.

Бой Родригеса и Эмметта пройдет 12 февраля рано утром по московскому времени на UFC 284 в австралийском Перте. Бойца оспорят временный пояс в полулегком весе.

Яир Родригес. Бьет ногами чаще, чем руками, оформил самый сложный локоть-нокаут в истории UFC. Интервью с Яиром Родригесом

Джош Эмметт
Яир Родригес
UFC
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