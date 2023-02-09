Яир Родригес: «Я нокаутирую или финиширую сабмишеном Эмметта»

Претендент на временный пояс UFC в полулегком весе Яир Родригес в интервью «СЭ» поделился прогнозом на предстоящий поединок против Джоша Эмметта.

— Как видишь поединок против Джоша Эмметта в эту субботу?

— Я видел его сегодня, он выглядит весьма уверенным в себе. Он в хорошем ментальном состоянии, и мне это нравится, потому что я уверен, он закатит войну в клетке. А я люблю войны. Моя стратегия очень простая — двигаться, избегать его силы и доводить так много ударов, как я только могу. Он будет пытаться не только нокаутировать меня, но и переводить на землю, и я, безусловно, готов к этому. Я вижу себя победителем, выиграю нокаутом или сабмишеном. Не позднее третьего раунда.

Бой Родригеса и Эмметта пройдет 12 февраля рано утром по московскому времени на UFC 284 в австралийском Перте. Бойца оспорят временный пояс в полулегком весе.