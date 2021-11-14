Яир Родригес: «Макс проделал отличную работу, я принимаю поражение»
04:06
Боец полулегкого веса UFC Яир Родригес прокомментировал поражение Максу Холлоуэю.
«Макс — прекрасный боец, у него огромный опыт, я принимаю поражение и двигаюсь дальшеМакс — прекрасный боец, у него огромный опыт, он проделал отличную работу. Я принимаю поражение и двигаюсь дальше. Хочу вернуться поскорее домой, к своей семье», — сказал Родригес в октагон-интервью.
Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением на UFC Vegas 42.
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