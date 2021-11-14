Дана Уайт: «Холлоуэй — тот парень, которого Волкановски должен убрать с дороги. Нам интересен их третий бой»
04:40
Президент UFC Дана Уайт заявил об интересе к трилогии Александра Волкановски и Макса Холлоуэя.
«Нам интересен этот бой. После того, как Макс вышел и выдал такое выступление... Это тот парень, которого Волкановски должен убрать с дороги. Во вторник мы встретимся с матчмейкерами и обсудим все», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.
Холлоуэй победил Яира Родригеса единогласным решением на UFC Vegas 42.
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