Яир Родригес дисквалифицирован USADA

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило бойца UFC в полулегком весе Яира Родригеса. Как сообщает MMA Fighting, спортсмен в течение 6 месяцев не сможет проводить бои.

Причиной отстранения стало то, что мексиканец трижды не сообщил свое местонахождение, чтобы к ним приехали офицеры для взятия проб на наличие запрещенных веществ в организме. Дисквалификация уже вступила в силу, поэтому завершится в марте 2021 года.

Напомним, ранее появилась информация, что Родригес может стать соперником россиянина Забита Магомешарипова.