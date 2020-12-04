Яир Родригес дисквалифицирован USADA
07:17
Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило бойца UFC в полулегком весе Яира Родригеса. Как сообщает MMA Fighting, спортсмен в течение 6 месяцев не сможет проводить бои.
Причиной отстранения стало то, что мексиканец трижды не сообщил свое местонахождение, чтобы к ним приехали офицеры для взятия проб на наличие запрещенных веществ в организме. Дисквалификация уже вступила в силу, поэтому завершится в марте 2021 года.
Напомним, ранее появилась информация, что Родригес может стать соперником россиянина Забита Магомешарипова.
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