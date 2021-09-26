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Ян готов провести поединок за титул временного чемпиона UFC

09:41
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян готов провести поединок за титул временного чемпиона UFC 30 октября против любого соперника. Об этом заявил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

Ранее американец Алджамейн Стерлинг из-за травмы отказался от боя против Яна, который должен был пройти 30 октября.

«Новость ожидаемая, но все равно неприятная, — сказал Абдрахманов. — Петр будет биться за временный титул 30 октября с любым доступным соперником. Когда вернется Стерлинг — неизвестно, ждать, когда у него все перестанет болеть, уже нет смысла».

6 марта Петр Ян проиграл Стерлингу из-за запрещенного удара в 4-м раунде коленом в голову. 28-летний россиянин был дисквалифицирован за это, победу присудили американцу.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12509147

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Роман Шишов все материалы автора

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