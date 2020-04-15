«Я в недоумении». Олейник прокомментировал обман Запашного телефонным мошенником

Боец UFC Алексей Олейник прокомментировал «СЭ» ситуацию, в которую попал известный цирковой артист Эдгард Запашный. В среду Запашный сообщил, что его обманул на 50 тысяч рублей человек, представившийся Олейником.

— Я в недоумении, — сказал Олейник. — Я пообщался с Эдгардом. Хороший парень, уважаю его. Сказал ему: «Мне хочется перед тобой извиниться, хотя к этому не имею никакого отношения». Кто-то поставил на аватарку мою фотографию, взятую из интернета. Попросил перевести на карту средства... Я сказал Эдгарду: «У тебя же есть мой телефон». Он ответил, что был очень занят, что у него был прямой эфир и перевел деньги, так как подумал, что мне они очень нужны. «Огромное тебе спасибо за то, что ты остался неравнодушен», — сказал я ему. К сожалению, есть в нашей жизни жулики, которые хотят на чем-то нажиться. Кто-то — на благотворительности, кто-то — на таких вот моментах. Я уверен, что впрок это мошенникам не пойдет. Если ты сегодня сделал что-то подобное, то завтра потеряешь в два раза больше — получишь по шапке. Если у вас есть хоть какие-то мозги, то больше так не сделаете. А если нет, то жизнь и дальше будет наказывать.

— Наверное, найти ваш номер и номер Запашного — не такая уж и проблема. Но не думаете, что этот человек вас реально может знать?

— Может быть. Но я уверен в том, что среди людей, с которыми я реально общаюсь, таких людей нет. У меня в телефонной книге, наверное, уже больше двух тысяч человек. Каждый из них, возможно, мог поделиться моим номером с другими людьми. Плюс мой номер привязан к социальным сетям. Так что найти его несложно. Если Вован и Лексус находят номер канцлера Германии, то номера Олейника и Запашного уж точно можно найти. (Илья Андреев)

У Эдгарда Запашного выманили 50 тысяч рублей, представившись бойцом ММА Алексеем Олейником