У Эдгарда Запашного выманили 50 тысяч рублей, представившись бойцом ММА Алексеем Олейником

Дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный стал жертвой обмана. Неизвестный убедил его перевести на карту 50 тысяч рублей, представившись известным бойцом ММА Алексеем Олейником. Об этом рассказал сам Запашный, выложив видео у себя в Instagram.

— Меня только что развели на деньги телефонные мошенники, — сказал в видео Запашный. — Мне написал известный боец UFC Алексей Олейник, по WhatsApp, с номера, которого у меня нет. Стиль общения очень сильно похож на Олейника, он употреблял слова, которые свойственны ему. Он написал: «Помоги мне пожалуйста, можешь денег одолжить?». Спросил: «Сколько тебе надо?». Он ответил: «Да мне 50 тысяч всего, сестре надо перевести. Ты знаешь, я за границей. Я тебе буквально на днях через друзей отдам долларами». Я подумал: «50 тысяч — не самая большая сумма денег, чтобы помочь товарищу». Спросил его, почему он не пишет со своего номера. Он ответил: «Так это мой второй номер» и присылает тот номер, который у меня есть. Я без задней мысли отправил деньги и забыл. Прошло 20 минут, и я подумал: «По-моему, меня обманули». Написал настоящему Олейнику, спросил, не писал ли он мне. Он ответил отрицательно. Первое, что подумал — обидно, ведь эти твари разводят на деньги людей, для которых 50 тысяч рублей — серьезная сумма.