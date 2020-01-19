Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прокомментировал свою победу над американцем Дональдом Серроне в главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США)

— Я сотворил историю. Я побеждал в трех дивизионах, — сказал ирландец после поединка. — Я очень горжусь этим. Очень счастлив. Болельщики были просто феноменальными. Атака в самом начале боя? Я знал, что он не ожидал этого. Я вписал свое имя в историю. Все еще не верю, что я здесь. Я отпраздную победу и вернусь в зал.

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории.

31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка.

36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе. В своем предыдущем бою он уступил своему соотечественнику Джастину Гэтжи.