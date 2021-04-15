«Я помолилась». Диана Авсарагова описала волнение перед дебютом в Bellator

Россиянка Диана Авсарагова призналась, что испытывала сильное волнение перед дебютным поединком в Bellator.

«Я не знаю почему, но у меня было очень сильное волнение перед этим боем, — рассказала Диана в интервью «СЭ». — Это возможно из-за того, что я давно не выступала — давно не ощущала, так скажем, прежних эмоций. Я еще Лиане Джоджуа говорила [до боя], что я очень сильно волнуюсь (улыбается). Поэтому она пыталась как-то меня рассмешить, отвлечь. Я не знаю... Я молилась. Помолилась не из-за того, чтобы я выиграла, а просто, чтобы волнения не было, а остальное сама сделаю. Как только нас вызвали, меня начали мазать перед боем, клянусь, тут же как будто рукой все сняло. Никакого волнения, и я просто вышла очень спокойная. В шоке была... Ведь сперва я так сильно волновалась, а потом как рукой все сняло».

Дебютный поединок Авсараговой в Bellator состоялся в минувшие выходные в США — она жестко нокаутировала американку Тару Графф в первом раунде. Теперь на счету 22-летней «Пантеры» 3 победы и 0 поражений.

(Ислам Бабаджанов)