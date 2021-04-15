Боец Bellator Авсарагова рассказала, откуда у нее жесткий удар правой рукой

Представительница женского наилегчайшего дивизиона Bellator россиянка Диана Авсарагова высказалась насчет своего жесткого удара правой рукой, которым она нокаутировала американку Тару Графф.

«Вообще, борцы — они очень физически сильные. Тренер поставил мне точный удар, отрабатывали все эти удары на отходах, двигались, — и это все сработало [в бою]», — сказала Авсарагова в интервью «СЭ».

Бой Авсараговой против Графф состоялся в ночь на 10 апреля в США на турнире Bellator 256 — россиянка нокаутировала соперницу всего за 29 секунд.

(Ислам Бабаджанов)