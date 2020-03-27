«Я хотел покататься и разговаривал с бездомными». Опубликовано видео ареста Джонса

В сети появилось видео задержания чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса. 32-летний американец был арестован в четверг в Альбукерке (штат Нью-Мексико) в 5 утра по местному времени.

Полиция приехала на место происшествия после получения информации о стрельбе. Спортсмен категорически отрицал, что вел стрельбу. Сам же он был пьян. В его машине обнаружили полупустую бутылку текилы и пистолет, на который не было разрешения.

Джонса уже выпустили из-под стражи, а его оружие изъято для проверки.

— Я взбешен. Меня остановили за то, что я просто был милым, милым по отношению к бездомным, — сказал Джонс во время ареста. — Я буквально взбешен. Я просто хотел покататься. Это моя первая поездка за две недели. Я увидел этих бездомных ребят, я был мил по отношению к ним, разговаривал с ними, относился к ним как к людям.

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