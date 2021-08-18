Хабиб признался, что получал удовольствие от весогонок

Экс-чемпион UFC в легком весе, а ныне успешный бизнесмен Хабиб Нурмагомедов вспомнил годы, когда ему приходилось гонять лишний вес, чтобы уложиться в лимит легкого дивизиона.

«Весогонка никак не повлияла на мое решение о завершении карьеры. Весогонка — вещь сложная, но она никогда не имела весомого значения в этом плане. Иногда я даже получал от нее удовольствие, — признался Хабиб на пресс-конференции Gorilla Energy в Москве. — Когда ты ставишь перед собой цель, идешь к ней и выполняешь, ты получаешь эйфорию, которую больше не можешь получить нигде. Весогонка, выход в клетку, поднятая рефери рука — никогда этого не забуду».

На счету 32-летнего Нурмагомедова в ММА 29 побед в 29 поединках. Он завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года.