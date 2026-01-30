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30 января, 15:14

Выборы президента Союза ММА России назначены на 28 февраля

Алина Савинова

В Союзе ММА России определили дату проведения внеочередных выборов главы организации. Новый президент будет избран 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

31 декабря стало известно о сложении полномочий президентом Виктором Дроздовым, который возглавлял Союз с 15 декабря 2023 года. Изначально дата выборов рассматривалась на 17 февраля, но в итоге была перенесена.

Дроздов сменил на посту главы организации Федора Емельяненко, который руководил Союзом ММА России в два срока: с мая 2012 по октябрь 2018 года и с июня 2022-го по сентябрь 2023-го.

Союз ММА России был основан в 2012 году и является руководящим органом для этого вида спорта в стране.

Источник: ТАСС
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