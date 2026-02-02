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2 февраля, 15:34

Экс-боец UFC Тюлюлин упрекнул болельщиков в Узбекистане в неуважении к гимну России

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший боец UFC Денис Тюлюлин сделал замечание узбекистанским болельщикам, не вставшим во время гимна России на турнире Prime FL в Ташкенте.

«Единственное замечание, которое я хотел бы озвучить: в моей стране, когда на турнирах играет гимн Узбекистана, люди встают тоже», — приводит слова Тюлюлина YouTube-канал Prime FL.

На турнире Тюлюлин единогласным решением судей проиграл бойцу из Узбекистана Бобуру Курбонову, который принес извинения за данный поступок болельщиков.

«За это я извиняюсь, брат. Не все люди одинаковые», — заявил Курбонов.

На счету 37-летнего Тюлюлина в профессиональных единоборствах 10 побед, 10 поражений и еще один бой был признан несостоявшимся.

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Денис Тюлюлин
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