Экс-боец UFC Тюлюлин упрекнул болельщиков в Узбекистане в неуважении к гимну России

Бывший боец UFC Денис Тюлюлин сделал замечание узбекистанским болельщикам, не вставшим во время гимна России на турнире Prime FL в Ташкенте.

«Единственное замечание, которое я хотел бы озвучить: в моей стране, когда на турнирах играет гимн Узбекистана, люди встают тоже», — приводит слова Тюлюлина YouTube-канал Prime FL.

На турнире Тюлюлин единогласным решением судей проиграл бойцу из Узбекистана Бобуру Курбонову, который принес извинения за данный поступок болельщиков.

«За это я извиняюсь, брат. Не все люди одинаковые», — заявил Курбонов.

На счету 37-летнего Тюлюлина в профессиональных единоборствах 10 побед, 10 поражений и еще один бой был признан несостоявшимся.