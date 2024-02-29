Василевский: «Порадовался за Шлеменко после его победы над Иличем»

Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский признался, что болел за Александра Шлеменко, когда тот дрался с Александром Иличем в турнире M-1 Challenge 68.

«Мой прогноз сбылся. Все встало на свои места. Я высказался искренне, и Саша перед боем был искренним, назвав соперника тем, кем он является, сославшись на мои слова (Василевский называл Илича мешком и мыльным пузырем). Он (Шлеменко) хотел пуха на него накинуть: «Не буду же я бить заморский мешок». Саша объяснил всю ситуацию и уверенно выиграл. Я порадовался за Шлеменко», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Шлеменко и Василевский дважды встречались в клетке. Их первый поединок, прошедший в феврале 2016 года в турнире M-1 Challenge 64, завершился в пользу Александра решением большинства судей.

Второй бой между Шлеменко и Василевским состоялся в июне 2016 года в турнире M-1 Challenge 68. В этом противостоянии Александр одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.