Василевский объяснил, почему он перестал тренироваться у Исмаилова

Российский боец Вячеслав Василевский рассказал о работе с тренером Рамазаном Исмаиловым.

«Раньше я ездил в Дагестан и проводил там очень много времени. Потом получилось, что моя жизнь и телевизионная деятельность в Москве не позволили тренироваться с Рамазаном. Он погруженный в процесс человек, не отпускает тебя», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 35-летний Василевский провел 45 поединков, в 36 из которых он выходил победителем. Последний бой россиянина прошел 17 февраля 2022 года. Тогда он по итогам 3 раундов единогласным решением судей победил Ислама Жангоразова.