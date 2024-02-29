Майк Перри подерется с Тьяго Алвесом 27 апреля на BKFC KnuckleMania 4

Боец среднего веса BKFC и экс-боец UFC Майк Перри (4-0) проведет следующий поединок против другого экс-бойца UFC Тьяго Алвеса (2-0) 27 апреля на BKFC KnuckleMania 4 в Лос-Анджелесе, США. Об этом сообщил глава лиги кулачных боев Дэвид Фельдман.

Перри в прошлом бою одолел экс-чемпиона UFC и Bellator Эдди Альвареса (1-1) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 декабря 2023-го в турнире BKFC 56 в Солт-Лейк-Сити, США.

Алвес в прошлом поединке победил Улисса Диаса (5-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 26 июня 2021-го на BKFC 18 в Майами, США.