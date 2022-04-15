Вадим Немков проведет защиту пояса на турнире Bellator 277 в ночь на 16 апреля

В ночь с 15 на 16 апреля россиянин Вадим Немков сразится с американцем Кори Андерсоном в со-главном бою вечера на турнире Bellator 277.

Поединок за титул в полутяжелом весе в пройдет в Сан-Хосе, Калифорния (США). Начало ориентировочно в 06.30 по московскому времени.

По решению Showtime на территории России показывать поединок с участием ученика Федора Емельяненко не будут.

Победитель поединка заработает один миллион долларов.

Напомним, Немков стал чемпионом Bellator летом 2020 года. На счету россиянина 16 поединков в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел 2 поражния. Рекорд Андерсона составляет 16 побед и 5 проигрышей.