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Сегодня, 23:00

Вадим Немков — Кори Андерсон: где и во сколько бой Bellator 277

Вадим Немков проведет защиту пояса на турнире Bellator 277 в ночь на 16 апреля
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Боец Вадим Немков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В ночь с 15 на 16 апреля россиянин Вадим Немков сразится с американцем Кори Андерсоном в со-главном бою вечера на турнире Bellator 277.

Поединок за титул в полутяжелом весе в пройдет в Сан-Хосе, Калифорния (США). Начало ориентировочно в 06.30 по московскому времени.

По решению Showtime на территории России показывать поединок с участием ученика Федора Емельяненко не будут.

Победитель поединка заработает один миллион долларов.

Напомним, Немков стал чемпионом Bellator летом 2020 года. На счету россиянина 16 поединков в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел 2 поражния. Рекорд Андерсона составляет 16 побед и 5 проигрышей.

Вадим Немков
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