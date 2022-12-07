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Сегодня, 08:07

Порье опубликовал жуткую фотографию стафилококковой инфекции

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) госпитализирован со стафилококковой инфекцией. По словам бойца, инфекция не реагирует на антибиотики.

Также Порье опубликовал в Twitter снимок своей ступни, которая из-за стафилококка выглядит довольно жутко. Тем не менее американец надеется, что его на днях выпишут из больницы.

Соцсети Дастина Порье. Фото Соцсети
Соцсети Дастина Порье.
Фото Соцсети

Порье в прошлом бою победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Дастин Порье
UFC
ММА
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