Порье опубликовал жуткую фотографию стафилококковой инфекции

Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) госпитализирован со стафилококковой инфекцией. По словам бойца, инфекция не реагирует на антибиотики.

Также Порье опубликовал в Twitter снимок своей ступни, которая из-за стафилококка выглядит довольно жутко. Тем не менее американец надеется, что его на днях выпишут из больницы.

Соцсети Дастина Порье. Фото Соцсети

Порье в прошлом бою победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.