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Сегодня, 18:04

Дрозд рассказал, почему Дацик является фаворитом в бою против Шульского

Иван Шитик
Корреспондент
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Боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд заявил, что по агрессии и напору боец MMA Вячеслав Дацик превосходит своего соперника Павла Шульского, с которым они сразятся в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 декабря.

«Да, Слава Дацик — боец, который поражает своим напором, агрессией, таким вот рвением к победе. И действительно он может победить на сегодняшний день такого любого поп-бойца. И Павел Шульский — человек, который не очень сильно держит удар. У Паши есть такое, он технически хорош, но не сильно держит удар. Здесь у Дацика есть большие шансы. Так что очень равный поединок, но по агрессии и по напору я бы, наверное, отдал предпочтение Вячеславу Дацику», — заявил Дрозд РЕН ТВ.

Вячеслав Дацик и боец-тяжеловес Павел Шульский сойдутся в соглавном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Четыре боя по правилам ММА зрители смогут увидеть вечером 16 декабря в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1053751-drozd-obiasnil-pochemu-datsik-iavliaetsia-favoritom-v-boiu-protiv-shulskogo
Вячеслав Дацик
Григорий Дрозд
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