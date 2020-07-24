Боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал критику в свой адрес от Александра Емельяненко, с которым он встретится 24 июля на турнире в Сочи.

— Все мы грешны. У каждого есть проблемы, — цитирует Исмаилова RT. — Разница в том, что кто-то является публичным человеком и не может скрыть это от окружающих. Каждый способен вспомнить моменты, когда был неправ. Важно лишь то, какие мы сейчас, стали ли мы лучше.

В данном случае люди должны следить за самим противостоянием, а не за тем, кто кому нагрубил. Не хочу заниматься подобным ради денег или привлечения внимания. Оскорблять семью — не мое, никогда не приду к этому. Мне кажется, здесь и так достаточно интриг. Как только прозвенит гонг, все поймут, что тут не пахнет дружбой.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 7 поражений и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов имеет такой рекорд: 15 побед, 2 поражения, 1 ничья.