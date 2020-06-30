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Волков вернется из США в Москву в ночь на 1 июля

30 июня 2020, 23:26
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Российский боец UFC Александр Волков вернется из США в Москву в ночь на 1 июля.

— Саша в Минске. Ночью будет дома, — сказал менеджер спортсмена Иван Банников в интервью ТАСС.

Волков не мог вылететь из США после боя на турнире UFC в Лас-Вегасе из-за отсутствия рейсов. Россиянин 21 июня уступил американцу Кертису Блейдсу единогласным решением судей.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8856025

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