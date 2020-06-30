Российский боец UFC Александр Волков вернется из США в Москву в ночь на 1 июля.

— Саша в Минске. Ночью будет дома, — сказал менеджер спортсмена Иван Банников в интервью ТАСС.

Волков не мог вылететь из США после боя на турнире UFC в Лас-Вегасе из-за отсутствия рейсов. Россиянин 21 июня уступил американцу Кертису Блейдсу единогласным решением судей.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений.