Волков рассказал, как со времен студенчества набрал 35 кг

Российский боец-тяжеловес UFC Александр Волков (32-8) рассказал «СЭ», как набрал мышечную массу и увеличил физическую силу за годы тренировок.

7 февраля рано утром по московскому времени Волков проведет бой с голландцем Алистаром Оверимом (48-17), который возглавит турнир UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

— А вы сейчас сколько весите?

— Примерно 122 кг.

— Рекордный вес?

— Может, в какой-то из дней 123 весил (улыбается). Но вообще вес 121-122 кг держится уже долго.

— А помните, с какого веса начинали в ММА?

— В первом бою весил около 100 кг. Потом он падал до 97 кг. 97 кг — мой минимальный вес в ММА. А на турнирах по панкратиону, когда дрался в студенческие годы по любителям, у меня очень долго вес был около 85 килограммов. Когда перешел в профессионалы, была цель набрать вес, набрал до 103 кг и остановился. И вот оттуда потихоньку-потихоньку был долгий рост — до того веса, какой сейчас.

— В итоге за 15 лет — плюс 40 килограммов.

— Ну пусть будет 35 (смеется).

— Есть цель набрать еще больше?

— Нет цели набирать массу, есть цель стать физически сильнее. Так выстроены мои тренировки, что физической силе сопутствует большая масса. Можно еще дальше тренироваться, и если вес будет, допустим, 125 кг — хватит недели, чтобы его согнать и нормально восстановиться. Мы сейчас в большей степени делаем упражнения, которые вызывают рост массы, но за две-три недели переключимся уже на силовые упражнения, которые на нее не влияют. Когда вес будет уже стабильно больше 120 кг за счет тренировок, которые дают силу, мы от них отойдем и будем делать уже взрывную работу — она тоже увеличивает силу, но не дает рост массы.

— Какими были ваши силовые показатели, когда вы только начали выступать, и какие они сейчас?

— Тогда, может быть, жал от груди где-то 80 кг. Вообще, тогда ничего поднять не мог, не приседал с весом. Сейчас пожму, наверное, 150 кг. От месяца к месяцу растут веса, которые могу поднять. В этом вижу свое развитие и дальнейший потенциал. Диеты пока что еще нет специальной.

(Илья Андреев)