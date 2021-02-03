Джеймс Вик объявил об уходе из ММА после нового поражения. Еще 2,5 года назад его рекорд в UFC был 9-1

33-летний американский боец ММА Джеймс Вик объявил в Instagram о завершении карьеры. Такое решение он принял после пятого подряд поражения — 30 января он проиграл техническим нокаутом Андре Фиальо на турнире XMMA.

До этого Вик выступал в UFC, где поиграл четыре боя подряд (три — нокаутом). При этом до поражения от Джастина Гэтжи в августе 2018-го рекорд Вика в UFC составлял 9 побед и лишь 1 проигрыш.

«Итак, с чего начать. Несколько дней назад я пережил худшее поражение в своей карьере. Мне очень жаль всех, кто так помогал и верил в меня в прошлом году. По правде говоря, я давно не чувствовал той страсти к борьбе, к которой привык. Но я всегда был дисциплинированным и тренировался несмотря ни на что. Одна из главных причин, по которой я продолжал, заключалась в том, чтобы доказать своему сыну, что нельзя просто сдаваться, когда в жизни становится трудно. Но это не способ научить его этому. Это не похоже на провал теста или поражение в баскетбольном или футбольном матче. Это боевые виды спорта, и это дерьмо может быть постоянным. Один из последних ударов, которые нанес, дал мне понять, что что-то серьезно не так. Рад, что рефери вмешался, потому что Господь знает, что я был бы слишком жестким и глупым, чтобы сдаться. У меня двухсторонний перелом, плюс моя челюсть полностью смещена, поэтому завтра операция, чтобы исправить это. Доктор сказал, что я определенно могу драться снова после этого, если захочу, но это был мой последний бой. Я не могу заставлять свою семью проходить через это вновь. Я достиг вершины того, чего я собирался достичь в единоборствах, войдя в десятку лучших бойцов UFC», — написал Вик в Instagram.