Александр Волков: «Оверим к 40 годам наконец-то повысил бойцовский IQ»

Российский боец-тяжеловес UFC Александр Волков (32-8) в интервью «СЭ» заявил, что сейчас его соперник 40-летний голландец Алистар Оверим (48-17) пребывает в своей лучшей бойцовской форме.

Поединок между ними состоится 7 февраля рано утром по московскому времени и возглавит турнир UFC Fight Night 184.

— Он говорит, что вышел на пик карьеры. И это в 40 лет. Верите?

— Если говорить о его физической силе, выносливости — наверное, нет. Все же обычно спортсмены обретают максимальную физическую силу в промежутке от 25 лет до 35. А вот что касается его психологического, ментального настроя — думаю, сейчас он находится в максимально хорошей форме. Об этом говорят его бои. Он стал более грамотно рассчитывать силы, стал более умным бойцом, к 40 годам наконец-то повысил свой бойцовский IQ. Теперь Оверим разбирает оппонентов, чего не было раньше — по крайней мере, я не видел. Плюс он стал делать упор не только на ударную технику, но и на борцовскую, причем применяет ее достаточно вовремя — когда человек устает, он это использует. Так что можно сказать, что сейчас бойцовская форма Оверима в целом — максимально хорошая.

— А про себя вы готовы сказать, что ваша нынешняя форма — пиковая?

— Если бы я так сказать не мог, то я бы не тренировался. Для меня главное — расти от боя к бою. В этой подготовке я получил новые навыки, улучшил физическую форму. С уверенностью могу сказать, что сейчас у меня максимально хорошая форма. Сужу по своим ощущением, по спаррингам, по тренировкам.

(Илья Андреев)