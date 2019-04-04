Российский боец UFC Александр Волков прокомментировал в Инстаграме отмену боя с голландцем Алистаром Оверимом.

Поединок должен был состояться на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Однако российский тяжеловес был вынужден сняться с боя. Вместо него с Оверимом сразится другой российский боец – Алексей Олейник.

– Всем привет! Хотел бы прояснить ситуацию с отменой моего поединка, – написал Волков. – К моему большому сожалению, мой поединок не состоится из-за проблем со здоровьем, не зависящим от меня лично. Очень много усилий было положено для подготовки к этому бою, и я очень хотел порадовать вас красивым поединком, но не все в наших руках. Я не опускаю руки, уверен, что в скором времени вы увидите меня в октагоне в лучшей форме. Спасибо всем за поддержку!

30-летний Волков провел в ММА 37 боев (30 побед, 7 поражений). Рекорд 38-летнего Оверима – 44 победы, 17 поражений.