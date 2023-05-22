Волков: «Рад, что Олейник вернулся в строй и будет продолжать радовать нас легендарными боями»

Боец ММА Александр Волков поделился мнением о предстоящем бое Алексея Олейника с Оли Томпсоном.

«Хочу рассказать вам про то, что 26 мая Алексей Олейник возвращается в Россию с боем на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Очень рад за него, что он не завершил карьеру, вернулся в строй и будет продолжать радовать нас своими легендарными боями. Алексею — удачи, а нам всем — хорошего просмотра», — цитирует РЕН ТВ Волкова.

Бой Олейника против Томпсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Прямая трансляция турнира начнется в 23.00 на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».