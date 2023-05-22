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Томпсон — о предстоящем поединке с Олейником: «Схватка будет тяжелой, я это знаю»

Мария Гусева
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Британский боец ММА Оли Томпсон поделился ожиданиями от поединка с россиянином Алексеем Олейником.

«Я очень рад наконец-то прибыть в Москву, Алексей Олейник, я очень рад с тобой сразится, очень уважаю тебя и знаю, что ты отличный боец, — цитирует РЕН ТВ Томпсона. — Я хорошо подготовился, готов к серьезной схватке и буду бороться за победу. Буду готов в пятницу. Я хорошо потренировался. Сейчас я очень взволнован перед встречей, но самое тяжелое позади, сейчас нужно просто оставаться в форме как в физической, так и в ментальной, потому что схватка будет тяжелой, я это знаю».

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова. В декабре Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Олейник
ММА
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