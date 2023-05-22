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Сегодня, 15:24

Раисов считает, что Вартанян может провести Резникову тейкдаун

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец, выступающий в лиге АСА Юсуф Раисов поделился мнением о противостоянии своих бывших соперников Эдуарда Вартаняна и Артема Резникова в финале Гран-при АСА в легком весе.

«Я не любитель давать комментарии по другим поединкам. Думаю, что Эдик более разнообразен, Артем — ярко выраженный борец, и он будет бороться. Эдик будет защищаться и стараться работать в стойке, но зайти в борьбу он тоже может, потому что каждый из нас занимался борьбой. Эдик также может провести тейкдаун», — приводит слова Раисова MMA.Metaratings.ru.

Бой россиянина армянского происхождения Эдуарда Вартаняна и казахстанца Артема Резникова возглавит турнир АСА 159, который пройдет 16 июня в Сочи. Победитель финального боя помимо гонорара получит приз 200 тысяч долларов.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/raisov-vartanyan-mozhet-provesti-reznikovu-teikdaun-253021/
ММА
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