Раисов считает, что Вартанян может провести Резникову тейкдаун

Российский боец, выступающий в лиге АСА Юсуф Раисов поделился мнением о противостоянии своих бывших соперников Эдуарда Вартаняна и Артема Резникова в финале Гран-при АСА в легком весе.

«Я не любитель давать комментарии по другим поединкам. Думаю, что Эдик более разнообразен, Артем — ярко выраженный борец, и он будет бороться. Эдик будет защищаться и стараться работать в стойке, но зайти в борьбу он тоже может, потому что каждый из нас занимался борьбой. Эдик также может провести тейкдаун», — приводит слова Раисова MMA.Metaratings.ru.

Бой россиянина армянского происхождения Эдуарда Вартаняна и казахстанца Артема Резникова возглавит турнир АСА 159, который пройдет 16 июня в Сочи. Победитель финального боя помимо гонорара получит приз 200 тысяч долларов.