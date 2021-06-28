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Волков подписал новый контракт с UFC

01:16
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Александр Волков подписал новый контракт с UFC, рассчитанный на пять боев. Об этом «СЭ» сообщил менеджер Волкова — Иван Банников.

В ночь на 27 июня Волков (33-9) проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану (9-0) из Франции.

«Всем фанатам хочу сказать, чтобы они не переживали: у Саши новый контракт с UFC на пять боев, он никуда из UFC не денется, вернется наверх и всем докажет, что это [поражение от Гана] было досадным недоразумением», — сказал Банников.

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