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Нурмагомедов рассказал о своих эмоциях после завершении карьеры

11:06
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие эмоции испытал после завершения карьеры.

«Не было мыслей о том, что не надо было завершать карьеру. Я не пожалел о своих словах ни на секунду. Есть моменты, когда я скучаю по соревновательным моментам: сборам, сгонке веса, по этому режиму. Некая зависимость от этого присутствует. Хочется зайти в клетку, задать жару, пять раундов зарубиться с кем-нибудь», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Xv3fXn55mrc

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