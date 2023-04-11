Волков, Олейник и Павлович встретились в UFC Performance Institute

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Российские тяжеловесы UFC Сергей Павлович (17-1) и Александр Волков (36-10) встретились с экс-бойцом UFC Алексеем Олейником (60-17) в США в UFC Performance Institute.

«Приятная встреча в UFC Performance», — написал Павлович в соцсетях.

Павлович подерется с американцем Кертисом Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Волков победил Александра Романова (16-2) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Олейник ушел из UFC в октябре 2022-го после завершения контракта.