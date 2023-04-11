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Сегодня, 10:20

Пауло Коста подтвердил слухи о бое с Чимаевым: «Осталось уладить последние детали»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста (14-2) подтвердил слова Чейла Соннена, который в эфире The MMA Hour сообщил, что Коста и Хамзат Чимаев (12-0) подерутся 21 октября в Абу-Даби.

«Успокойтесь, ребята. Прямо сейчас мы улаживаем последние детали с крысой Чен Чен», — написал Коста в соцсетях.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Поединок состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Коста должен был подраться с Робертом Уиттакером (24-6) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий по поводу зарплаты.

Хамзат Чимаев
UFC
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