Волков назвал слабые места Оверима

Российский боец-тяжеловес UFC Александр Волков (32-8) в интервью «СЭ» рассказал, в чем видит слабые места своего соперника голландца Алистара Оверима (48-17).

Поединок между ними состоится 7 февраля рано утром по московскому времени и возглавит турнир UFC Fight Night 184.

— Оверим не очень хорошо защищается, когда оказывается на спине, — сказал Волков. — Когда он сам сверху, он неплохо атакует, нависает, контролирует оппонента, не дает ему встать. Но не очень хорошо себя чувствует, когда сам находится снизу. Тут палка о двух концах для него. И он много раз проигрывал нокаутом, когда находился на спине и не мог нормально защищаться в гарде. Это говорит о том, что он не любит безвыходные ситуации, не любит, когда его поджимают спиной к сетке, когда он где-то внизу и не может выбраться. Моменты, где он не видит четкого выхода для себя — вот это для него сложно. Здесь надо его подловить и закончить досрочно.

— У Оверима еще есть такая штука: он очень любит проигрывать выигранные бои. Самый свежий пример — с Розенструйком. А до этого были бои с Брауном, Антонио Силвой.

— Мы все любим. Мы все любим... (Волков намекает на свое поражение от Деррика Льюиса в октябре 2018 года. — Прим. «СЭ») Это тяжелый вес. Но то, что у него это происходит достаточно часто — это потому что он перестает верить в себя и в результате пропускает удары. Соперник же начинает его поддавливать на фоне того, что проигрывает поединок... Мы эти моменты изучали и берем на вооружение. Посмотрим, в какой форме будет Оверим. В себя я увереен. На любой ход поединка у нас есть свои заготовки.

(Илья Андреев)