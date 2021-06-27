«На классе». Хабиб прокомментировал победу Ломаченко
08:28
Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу украинского боксера Василия Ломаченко над японцем Масаеси Накатани.
«На классе», — подписал Нурмагомедов, выложив фото с поединка.
Поединок с Накатани прошел в Лас-Вегасе и завершился победой Ломаченко нокаутом в 9-м раунде. Это был первый бой 33-летнего украинца после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года. На счету Ломаченко 15 побед и два поражения.
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