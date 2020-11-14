Волков изолировался из-за коронавируса у жены и сына

Российский боец UFC Александр Волков сообщил в Instagram, что изолировался дома из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию у его жены и сына.

«Друзья, моя активность тут немного снизилась, так как мы всей семьей попали на COVID-заключение!» — написал спортсмен.

Волков сообщил, что его жена и сын получили положительные результаты теста на коронавирус. Боец также находится с ними в изоляции дома как контактировавший.

В последнем бою в октябре на турнире UFC 254 в Абу-Даби Волков победил американца Уолта Харриса техническим нокаутом.