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Волков изолировался из-за коронавируса у жены и сына

16:42
Александр Волков. Фото Instagram
Александр Волков. Фото Instagram
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Российский боец UFC Александр Волков сообщил в Instagram, что изолировался дома из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию у его жены и сына.

«Друзья, моя активность тут немного снизилась, так как мы всей семьей попали на COVID-заключение!» — написал спортсмен.

Волков сообщил, что его жена и сын получили положительные результаты теста на коронавирус. Боец также находится с ними в изоляции дома как контактировавший.

В последнем бою в октябре на турнире UFC 254 в Абу-Даби Волков победил американца Уолта Харриса техническим нокаутом.

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