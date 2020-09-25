Волков и Харрис проведут бой на UFC 254

Российский боец ММА Александр Волков, выступающий в тяжелом весе, вернется в октагон 24 октября. 31-летний уроженец Москвы сразится с американцем Уолтом Харрисом.

Их поединок состоится на турнире UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

За всю карьеру в ММА Волков одержал 31 победу и потерпел восемь поражений. В последнем поединке россиянин уступил американцу Кертису Блейдсу.

37-летний американец Харрис выиграл 13 боев и проиграл восемь раз. В последнем поединке он уступил Алистару Овериму.