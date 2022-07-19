Алекс Волкановски: «Против меня у Чарльза Оливейры нет шансов»

Волкановски считает, что у Чарльза Оливейры нет шансов в поединке с ним

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1) заявил, что хотел бы подраться за титул в легком весе против Чарльза Оливейры (33-8), а не против Ислама Махачева (22-1). Об этом он рассказал в интервью The MMA Hour.

— Как ты думаешь, кто победит: Ислам или Чарльз? С кем бы ты хотел подраться больше всего?

— Мне не важно, кто победит. Я лишь хочу еще один титул. Самый громкий бой получился бы против Чарльза. Вокруг него много шумихи. В бою со мной у него нет шансов. Люди не учитывают, что он часто принимает тяжелые удары. Большая часть этих размеров проходит не в его пользу. Я бы хотел бой с Чарльзом, но если Ислам победит, то я буду драться с Исламом. Я хочу большие вызовы. Мне нравится быть аутсайдером.

— В каком весе ты будешь драться в легком дивизионе?

— Сейчас я вешу 170 фунтов (77 кг). Мне нужно будет скинуть до 155 фунтов (70 кг). Я довольно крепкий парень. Когда начнется весогонка, мне не придется терять мышцы, но и слишком большим я быть тоже не хочу.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Волкановски победил Макса Холлоуэя (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.