Волкановски рассказал, как пытался попасть в UFC: «Я каждый день узнавал, не травмировался ли кто из бойцов»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1) заявил, что в 2015 году он искал возможность попасть в UFC, спрашивая, не выбыл ли кто из бойцов с карда, чтобы он мог его заменить. Об этом он рассказал в интервью The MMA Hour.

— Правда ли, что перед UFC 193 в Мельбурне ты каждый день появлялся в отеле, чтобы узнать, не травмировался ли кто из бойцов, чтобы ты смог попасть в кард?

— Да, все так. Когда UFC проводили турнир в Австралии, я понимал, что это хороший шанс показать себя. Если кто-нибудь получит травму и UFC потребуется местный талант, я был готов. Именно поэтому я всегда был в форме, даже когда у меня не было боя.

Однажды Джо Сильва спросил у моего менеджмента, смогу ли я заменить травмированного парня, на что они ответили отказом. Они в менеджменте думали, что управляют мной, но это не так. В итоге в UFC выступил какой-то другой парень, и я упустил эту возможность.

У меня полно таких историй. Мой тренер всегда говорил мне: «Вот тут проходит турнир. Нам нужно быть в форме, потому что никогда не знаешь, когда тебе позвонят». Я был на диете круглый год. Нужно быть дисциплинированным, чтобы заниматься единоборствами. Проще сидеть и жаловаться: «Мне не повезло там, мне не повезло здесь».

В настоящее время Волкановски занимает 2-ю строчку рейтинга бойцов вне зависимости от категории. В прошлом бою он победил Макса Холлоуэя (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.