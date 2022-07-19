Шон Стриклэнд: «Чимаев победит Алекса Перейру»

Американский средневес Шон Стриклэнд (25-4) уверен, что непобежденный боец Хамзат Чимаев (11-0) победит Алекса Перейру (6-1) за счет своей борьбы.

«Думаю, Чимаев мог бы победить Перейру, — сказал Стриклэнд в интервью Helen Yee Sports. — Он не стал бы делать моих ошибок, не был бы эгоистичным придурком. Он бы боролся с ним. Я же просто сказал: «К черту этого бразильца! Мы будем драться по правилам кикбоксинга». Чимаев бы вышел против него и стал бороться. Он бы удерживал его на земле все три раунда и победил».

Перейра нокаутировал Стриклэнда в первом раунде 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.