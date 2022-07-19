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Сегодня, 11:10

Джош Томсон рассказал, почему Оливейра ничего не сможет сделать Махачеву

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) уверен, что Чарльз Оливейра (33-8) не сможет провести Исламу Махачеву (22-1) болевой прием, потому что россиянин на протяжении долгих лет тренируется с лучшими представителями джиу-джитсу в мире.

«Махачев — это не просто борец, — отметил Томсон в подкасте Weighing In. — Его способность проводить болевые приемы реально на высоком уровне. Многие скажут: «Да, но Чарльз — это боец с высочайшими навыками джиу-джитсу». Вообще плевать. Помните, как Хабиб вышел на взвешивание в футболке с надписью «Если самбо было бы легким, оно называлось бы джиу-джитсу»?
Они просто смеются над парнями из джиу-джитсу, потому что когда они тренируются против лучших представителей джиу-джитсу, они их просто съедают. Они долгое время тренируются с лучшими представителями джиу-джитсу, и поэтому Чарльз не предложит Махачеву в бою ничего нового».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, (ОАЭ).

Хамзат Чимаев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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