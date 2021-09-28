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Волкановски ответил на вызов Сехудо

13:35
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Чемпион полулегкого веса UFC Алекс Волкановски считает, что вызов от Генри Сехудо просто слова и бой вряд ли состоится.

«Сехудо обожает, что-то требовать и делать громкие заявления в социальных сетях. Он постит и комментирует все. Но могу сказать с уверенностью, что этого не произойдет. Я даже думаю, что Дана Уайт игнорирует его звонки. Почему он продолжает бросать вызовы в социальных сетях. Сехудо вызывал уже всех, он зацепил каждого бойца, но ни разу дальше разговоров дело не зашло. Я не думаю, что руководство UFC воспринимает его всерьез.

Интересен ли мне с ним бой? Если только потому, что я хочу регулярно драться. Если и был интерес к Сехудо, то он уже прошел. Конечно, он не заслуживает чемпионский поединок. Да, я его уважаю, как бойца, потому что он добился многого, но не в моей весовой категории», — приводит Middleeasy слова Волкановски.

Волкановски победил Ортегу единогласным решением в главном событии UFC 266 и провел вторую подряд успешную защиту титула.

Дополнительная информация:

https://middleeasy.com/mma-news/alexander-volkanovski-henry-cejudo-dana-white-calls/

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Никита Карин все материалы автора

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