Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Экс- чемпионка UFC Ронда Роузи стала мамой

13:36
Теги:

Экс- чемпионка UFC Ронда Роузи родила девочку, сообщила спортсменка в Instagram. Имя первенца — Лаакеа Макалапуаокаланипу Браун.

34-летняя Роузи одержала 12 побед в ММА при двух поражениях. Она стала первым чемпионом UFC среди женщин в легком весе. В ее активе также бронзовая медаль Олимпиады-2008 в дзюдо.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CUWKS5eJB5q/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

У Мостового есть вопросы к выбору состава сборной России на октябрьские матчи
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Америка уничтожает последние «индейские» спортивные бренды. Они считались расистскими
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд