Экс- чемпионка UFC Ронда Роузи стала мамой

Экс- чемпионка UFC Ронда Роузи родила девочку, сообщила спортсменка в Instagram. Имя первенца — Лаакеа Макалапуаокаланипу Браун.

34-летняя Роузи одержала 12 побед в ММА при двух поражениях. Она стала первым чемпионом UFC среди женщин в легком весе. В ее активе также бронзовая медаль Олимпиады-2008 в дзюдо.