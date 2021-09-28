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Олейник встретится с Харди в январе на UFC 270

06:10
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Стал известен соперник российского бойца Алексея Олейника.

44-летний россиянин на турнире UFC 270 сразится с американцем Грегом Харди, бывшим игроком НФЛ.

На счету Олейника 59 побед и 15 поражений, у 33-летнего Харди 7 победи и 4 поражения.

Турнир UFC 270 пройдет 22 января 2022 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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