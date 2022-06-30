Волкановски хочет пробить легендарный подбородок Холлоуэя

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) рассчитывает победить в третьем бою Макса Холлоуэя (23-6) досрочно, пробив его подбородок.

«Было бы просто невероятно победить нокаутом, — приводит слова Волкановски MMA Junkie. — У Холлоуэя легендарный подбородок. Если у меня получится пробить его, то это будет серьезным заявлением, потому что до этого никто этого не делал. Его подбородок не может быть крепким вечно. Давайте посмотрим, выдержит ли он мои удары. Я попытаюсь прикончить его как можно раньше. Думаю, я отправлю к его подбородку град ударов».

Волкановски и Холлоуэй подерутся 3 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.