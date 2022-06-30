Волкановски назвал бойца, ради поединка с которым он останется в полулегком весе

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) рассказал, что готов остаться в полулегком весе, если после Макса Холлоуэя (23-6) ему дадут Яира Родригеса (13-3).

«Мне нравится Ортега, и я хочу драться с главными претендентами, — сказал Волкановски на медиа-дне UFC. — Но я уже дрался с Ортегой, поэтому нет нужды во втором поединке. Я хочу подраться с Яиром Родригесом, поэтому если он победит в следующем бою, то мы бы смогли с ним закатить громкий бой. Я хочу только больших боев. Яир — это молодая кровь, новый парень в дивизионе».

Волкановски в следующем поединке встретится с Максом Холлоуэем (23-6) 3 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Родригес подерется за статус главного претендента на титул с Брайаном Ортегой (15-2) 16 июля на UFC on ABC 3 в Нью-Йорке, США.