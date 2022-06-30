Шон О'Мэлли: «Бой против Муньоса будет самым тяжелым в моей карьере»

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) уверен, что он находится в паре боев от титульного поединка. Также он считает, что предстоящий поединок против 10-го номера рейтинга легчайшего веса Педро Муньоса (19-7) обещает быть самым сложным поединком в его карьере.

«Победа над Педро имеет большое значение, — сказал О'Мэлли на медиа-дне UFC. — Он проигрывал только бывшим чемпионам мира. Я хочу его прикончить. С учетом всего вышесказанного, думаю, что бой будет тяжелым. Педро — самый тяжелый соперник в моей карьере. Я в паре боев от титульного боя, учитывая, как я заканчиваю бои. Люди хотят видеть меня чемпионом. Мне нужно просто выйти в клетку и сделать то, на что я способен — выключить свет Педро».

О'Мэлли и Муньос подерутся 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.